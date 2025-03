Povera Stefania ancora non lo sa… Shaila e le amiche nella bufera E anche il Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Che traGatta eOrlando non ci sia proprio amicizia è ormai chiarissimo al. Più volte, edi recente, le due hanno discusso e la conduttrice continua a non credere alla storia con Lorenzo Spolverato. E nemmeno alla lite finale che li ha portati all’addio. A suo avviso sono presi e mollati e ripresi troppe volte, solo per avere un momento tutto per lorodiretta condotta da Alfonso Signorini.“Non credo a nulla di quello che fanno loro”, ha detto sicuraOrlando. Per lei, poi, Lorenzo Spolverato ha la tendenza a comandare il suo gruppetto di persone ed è troppo arrogante per i suoi gusti. Con il modello, per cui l’antipatia è reciproca, c’è stata l’ennesima discussione l’altra sera. “Fino a ieri vi siete detti le cose peggiori e ora sembrate più uniti di prima.