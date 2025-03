Imiglioridififa.com - POTM: KOLO Muani è il miglior giocatore di Serie A di Febbraio per EA FC 25

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata alargentino della juventususcita in data 6 marzo 2025.Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili.Numero sfide: 3Premio: 1xNon scambiab.Plus+: ATT: Falso 9Plus++: ATT: Attaccante avanzato, rapace, falso 9Scadenza: 5 aprileCosto delle sfide al momento dell’uscita: 120.000 Crediti circaAPremio: 1x Small Gold Players PackA Enilive: Min 1 gioc.Min. 1 ogg.Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 84FranciaPremio: 1x Jumbo Premium Gold PackFrancia: Min. 1 ogg.Valutazione squadra: min 86Forma smagliantePremio: 1x Jumbo Premium Gold PackMin.