Anteprima24.it - Positano, scontro tra bus e moto: centauro in gravi condizioni

Tempo di lettura: < 1 minutoSonoledi unciclista ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 163 Amalfitana, nel comune di Vico Equense, nei pressi di Tordigliano. Per soccorrerlo è intervenuto l’elicottero del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Ilciclista è rimasto ferito dall’impatto con un mini autobus turistico che è uscito di strada. L’autista del mezzo, diretto a, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo, finendo la corsa contro il muro della carreggiata e colpendo il. Attimi di panico anche per il mezzo che è rimasto in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno dei venti turisti di origini straniere a bordo del bus è rimasto ferito. Circolazione stradale bloccata per diverse ore.