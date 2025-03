Juventusnews24.com - Porrini avvisa la Juventus: «Al top della condizione l’Atalanta sa mettere in difficoltà chiunque. Basta vedere questa cosa»

di RedazioneNews24, ex giocatoreJuve, ha rilasciato queste dichiarazioni in vistapartita di domenica contro. Le sue paroleA La Gazzetta dello Sport, Sergioha presentato così Juve Atalanta di domenica.PAROLE – «Per l’Atalante le prossime sono sei partite tostissime, il calendario non è semplice, ma sono convinto che se la squadra tornerà ad essere quella vista negli ultimi finali di stagione, specialmente lo scorso, potrà dire la sua. Al topsain: abbiamo visto tutti su che campi è andata a vincere in Europa. Di sicuro deve tornare ad essere la sua miglior versione. Il contesto è la vera forza: ogni singolo è messo nelle condizioni di esprimere al massimo il proprio potenziale.quanto sta segnando Retegui: mi aspettavo alzasse la sua media realizzativa, ma non che arrivasse ad avere numeri così impressionanti.