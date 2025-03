Ilrestodelcarlino.it - Ponte Veggia, domani il Tavolo su tempi e viabilità

Fin qua non si è scherzato, viste le polemiche che sono seguite all’annuncio, ma dasi fa sul serio. Perchè prende il via il cammino partecipato con il quale si cominciano a studiare quelle che potrebbero essere le conseguenze della chiusura – già programmata per metà giugno – deldella, oggetto di lavori di ristrutturazione che lo renderanno off limits e impercorribile, nella migliore delle ipotesi, per un paio di mesi. In programma c’è infatti il ‘’ che vedrà confrontarsi sul tema i sindaci di Sassuolo e Casalgrande Matteo Mesini e Giuseppe Daviddi – i due Comuni sono comproprietari della struttura – con i rispettivi responsabili degli uffici tecnici, i presidenti delle Province di Modena e Reggio, Fabio Braglia e Giorgio Zanni e la Direzione dei lavori, cui si aggiungeranno anche i vertici di Amo, dell’agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia e Fer.