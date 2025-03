Ponte di Ferro | riapertura confermata ecco quando potremo riattraversarlo

Leggi su Funweek.it

Marzo 2025: è questa l’ultima data annunciata per ladeldianche chiamatodell’industria di Roma. Senza dubbio, è uno dei progetti più attesi della Capitale visto che la sua inaugurazione è stata slittata di mese in mese. Dal valore di 18 milioni di euro, il piano di realizzazione è stato commissionato ad Anas. Le ultime dichiarazioni arrivano direttamente dall’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané, che ha riferito le nuove tempistiche dopo l’ultimo sopralluogo avvenuto con il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.di, il progetto e le novitàIldisarà riaperto e si mostrerà in una veste migliore. L’assessore Patané ha spiegato che il completamento dell’opera prevede l’introduzione di novità importanti, come le passerelle ciclabili sui lati dele l’adeguamento delle carreggiate per accogliere mezzi pesanti.