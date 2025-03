Lanazione.it - Ponsacco, lite tra stranieri finisce nel sangue: un denunciato per lesioni personali

(Pisa), 6 marzo 2025 –un cittadino extracomunitario di 39 anni per, a seguito di una violentascoppiata tranel centro di. L’allarme è scattato intorno alle 12 di ieri, quando i carabinieri della cittadina sono intervenuti prima in piazza della Solidarietà e poi in via Roma, dove hanno trovato un uomo di 45 anni con una grave ferita da arma da taglio alla coscia sinistra. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Lotti di Pontedera, dove è tuttora ricoverata. Le indagini sono partite immediatamente, con i carabinieri che hanno raccolto testimonianze e analizzato le prove disponibili. Grazie alla loro professionalità e alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti a rintracciare e identificare l'aggressore in tempi record.