Pomigliano d'Arco: al via i lavori per la nuova strada-circumvallazione sostenibile verso l'Alta Velocità

– Aè stato inaugurato il cantiere del primo lotto del progetto “Sistema Integrato di Mobilità: in BUS dalle fabbriche alle stazioni del”, un’infrastruttura strategica che collegherà direttamente la città alla stazione AV di Afragola, bypassando il centro urbano e decongestionando il traffico cittadino. L’opera è finanziata con oltre 10 milioni di euro dai fondi PNRR della Città Metropolitana di Napoli e prevede la realizzazione di unache seguirà il tracciato del viadotto della linea ferroviaria dell’EAV, partendo dallastazione della Circumvesuviana, attraversando il parcheggio dello stabilimento Leonardo e arrivando a Casalnuovo, evitando così le arterie più congestionate come via Roma.All’inaugurazione erano presenti l’amministrazione comunale di, i rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto, i dirigenti dell’Ufficio Tecnico del Comune, le forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale – oltre ai rappresentanti dei due principali stabilimenti industriali del territorio, Leonardo e Stellantis.