Polizia scova immigrato pluripregiudicato irregolare | avviata la pratica di espulsione

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati per il contrasto all’immigrazione clandestina ed, nella giornata odierna i Carabinieri della Stazione di Morcone hanno accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Benevento un 29enne cittadino della Guinea Bissau,, irregolarmente presente in Italia.Nei confronti dello straniero il Prefetto di Benevento ha adottato provvedimento died il Questore di Benevento ha adottato provvedimento di trattenimento presso un centro per i rimpatri dove è stato accompagnato dagli stessi militari dell’Arma.L'articololadiproviene da Anteprima24.it.