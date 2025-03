Ilgiorno.it - Politiche sostenibili, rischi e assicurazioni: come trovare i finanziamenti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 marzo 2025 – Dalla teoria green alla pratica delle scelte amministrative. O meglio, dagli obiettivi ideali dità a concrete azioni di governo del territorio. Il sesto appuntamento della Sustainability Winter School del Gruppo Cap dedicato agli amministratori della Lombardia, si è addentrato negli strumenti a disposizione delle amministrazioni per attuaree anche su obblighi,e i vantaggi che a talisi accompagnano. In cattedra per prima Paola Brambilla, coordinatrice della Commissione Via (Valutazione di impatto ambientale) del ministero dell’Ambiente che ha affrontato il tema dellee deidelle infrastrutturesul territorio. Iglobali Il punto di partenza è il rapporto 2025 suiglobali realizzato dal World Economic Forum in cui emerge che imaggiori percepito dalla popolazione per i prossimi dieci anni siano proprio quelli a livello ambientale (eventi meteo estremi, perdita di biodiversità, collasso delle risorse), seguiti da quelli legati alla disinformazione, alla cybersecurity e alle diseguaglianze sociali ed economiche.