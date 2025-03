Bresciatoday.it - Polaveno: Festa della Donna

Leggi su Bresciatoday.it

Un aperitivo, una cena e una serata per scatenarsi con il karaoke: al'appuntamento per laè in serata all'oratorio. Si comincia con un bel brindisi di benvenuto, si prosegue con una cena a base di pizza, e terminato il caffè arriva il momento clou: una divertentissima.