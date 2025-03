Game-experience.it - Pokémon, un fan ha speso 90.000 dollari per una patatina al formaggio a forma di Charizard

Leggi su Game-experience.it

Quanto può costare una? Per un fan dei, la risposta è chiara: quasi 90.000. Questa è la cifra spesa per acquistare un “Flamin’ Hot Cheeto” che ricorda incredibilmente, uno dei mostriciattoli più amati della serie. L’insolita transazione ha avuto luogo attraverso la casa d’aste Goldin, con un’asta che ha visto ben 60 rilanci prima di raggiungere la cifra finale di 87.840.La, ribattezzata “Cheetozard“, è stata trovata tra il 2018 e il 2022 da 1st & Goal Collectibles, un negozio specializzato in collezionismo in Georgia, USA. Laè del tutto naturale, senza alcuna modifica artificiale per assomigliare al celebredi tipo fuoco. Dopo essere diventata virale sui social nel 2024, è stata messa all’asta nel febbraio 2025, partendo da una base di 250