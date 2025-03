Sport.quotidiano.net - Podismo Tutto pronto per ’Donne in Corsa’

Leggi su Sport.quotidiano.net

per l’undicesima edizione di ‘Donne in(foto), l’evento podistico targato Uisp che ogni 8 marzo colora le vie del centro dall’ormai lontano 2012, fermato soltanto dal Covid, non dalla volontà degli organizzatori e delle partecipanti di fare festa correndo insieme, una volontà che quest’anno, secondo le previsioni, porterà oltre 2000 donne, ragazze e bambine ai nastri di partenza di Piazza Roma. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri in Questura, alla presenza del questore Donatella Dosi, che ha sottolineato come "la Polizia di Stato da due anni è partner di una manifestazione che esprime valori che noi condividiamo in pieno. Già da il nome il messaggio è positivo, non donne ‘di’ corsa ma donne ‘in’ corsa, una connotazione positiva, di energia". Con lei anche Antonio Carpentieri, presidente del Consiglio Comunale di Modena che ha portato i saluti istituzionali del Comune che patrocina l’evento e mette a disposizione il tessuto di strade del centro cittadino, poi Eugenio Di Ninno per la Croce Rossa Italiana e Vera Tavoni, presidente Uisp Modena: "Se si presenta qualche uomo lo prendiamo, siamo sempre per l’inclusione – ha sorriso Tavoni – ma battute a parte è con orgoglio che torniamo in centro per una giornata che vuole rimarcare, come ogni anno, l’importanza di iniziative come questa, che sollecitino sempre più la parità di genere e il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, dello sport, nella vita civile".