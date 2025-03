Ilrestodelcarlino.it - Pochi parcheggi, molte multe al Paladozza

Segnalo un episodio increscioso che dimostra come i nostri amministratori abbiano perso completamente la ragione. Domenica 16 febbraio mi sono recato alper assistere alla partita della Fortitudo e come sempre hoato su viale Vicini dove sostavano almeno altre 30/35 auto. Sono a conoscenza del divieto di fermata, ma ritenevo ci fosse tolleranza in concomitanza di eventi sportivi. Sono state rimosse le auto con il carro attrezzi: 151 euro per la rimozione, 30 di sanzione e 20 per il taxi. Tra i lavori per il tram, l’aumento dei biglietti e Città 30 gli automobilisti sono considerati come i carcerati da 41 bis! Giorgio Gilioli Risponde Beppe Boni C'è un punto fermo da cui non si può prescindere: se unoa in divieto di sosta sa che rischia una sanzione. A margine si può legittimamente pensare che in presenza di eventi sportivi la polizia municipale usi tolleranza per un paio d'ore, soprattutto in un'area della città dove c'è carenza di stalli.