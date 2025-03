Ilrestodelcarlino.it - Pluriclassi in montagna. Nuovi fondi per le scuole

La Regione ha assegnato i contributi del bando destinato a sostenere e finanziare lenelleprimarie di. Complessivamente sono 104 leche potranno contare suidestinate a progetti innovativi, con 44 territori montani coinvolti (Comuni e Unioni di Comuni) da Piacenza a Rimini. In totale, per l’anno scolastico in corso, vengono assegnati quasi 700mila. Nell’Appennino Modenese i Comuni assegnatari sono: con 3Serramazzoni (20.000), con duePievepelago (16.785 euro), Riolunato (11.500), Montecreto (11.500), Palagano (17.000), Prignano (11.500); con una pluriclasse Pavullo (8.500), Polinago (8.500), Frassinoro (8.500). Lesono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni. Nella pluriclasse l’insegnante segue contemporaneamente più gruppi di alunni e alunne impegnati in attività diverse.