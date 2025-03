Game-experience.it - PlayStation 5 e PS5 Pro, Sony apre un servizio di noleggio sul PlayStation Direct in UK

Leggi su Game-experience.it

ha introdotto nel Regno Unito undia lungo termine per PS5 ed i suoi accessori principali, permettendo agli utenti di accedere alla console senza l’obbligo di un acquisto immediato. Questo, disponibile attraverso, consente di noleggiare diversi modelli di PS5 e dispositivi correlati con pagamenti mensili a partire da 11 sterline per una PS5 Digital e 12 sterline per una PS5 con lettore dischi.Come segnalato da Eurogamer, l’iniziativa segue il successo ottenuto in Giappone, dove ilè andato rapidamente esaurito nei 400 negozi in cui era stato lanciato. Ora, il colosso giapponese ha deciso di testare ilanche in Europa, partendo dal Regno Unito, con la possibilità di espandersi in altri paesi in futuro. Tra i prodotti disponibili per ilfigurano il modello Digital di PS5 a 10,99 sterline (circa 13€) al mese, 11,99 sterline (14,3€) per una PS5 Standard, la PS5 Pro (19 sterline al mese),VR2 (18,50 sterline al mese) ePortal (6,50 sterline al mese), offrendo così un’ampia gamma di soluzioni per i giocatori.