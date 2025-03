Sport.quotidiano.net - Playoff scudetto al Gewiss. Dea e Signora, vetta vicina

Domenica sera l’Atalanta ha un doppio ostacolo da affrontare: una Juventus che sta rientrando in corsa, dopo una striscia aperta di cinque successivi consecutivi, e la voglia di rivincita da ex di Teun Koopmeiners. Tornato protagonista lunedì contro il Verona, nell’assalto finale bianconero culminato con la rete di Thuram. Il 27enne centrocampista olandese finora ha deluso a Torino: appena tre gol e tre assist in 35 presenze complessive, zero gol e zero assist in Champions. Cifre negative, come l’impatto offensivo dell’orange: praticamente mai protagonista. Un anno fa in questi giorni Koopmeiners incantava allo Stadium bianconero con una sontuosa doppietta nel 2-2 tra lae la Dea. Erano i giorni della sua intervista sibillina al quotidiano olandese De Telegraaf, in cui annunciava la sua intenzione di lasciare Bergamo al termine della stagione, indicando proprio nella Juve la squadra dove avrebbe voluto trasferirsi.