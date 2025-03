Quifinanza.it - Plasmon in vendita, lo storico marchio può tornare a essere italiano

L’italiana Newlat Food ha messo nel mirino il. La storica azienda di alimenti per bambini, di proprietà del colosso Kraft Heinz, è ine sta suscitando l’interesse di diversi fondi di private equity europei e internazionali. Secondo le ultime indiscrezione, tre i candidati ci sarebbe il gruppo dell’agroalimentare Newlat, che nel portafoglio ha già diversi brand tricolori come Giglio, Polenghi Lombardo e Valverde.Sul futuro dello stabilimentodi Latina si registra la preoccupazione dei sindacati, che nella giornata di venerdì 7 marzo incontreranno i vertici italiani di Kraft Heinz.L’interesse di NewlatNel 2015 la multinazionale aveva già ceduto lo stabilimentodi Ozzano Taro, in provincia di Parma, a Newlat, che aveva continuato la produzione di latte per bambini in povere e liquido su licenza Kraft Heinz.