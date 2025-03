Ilrestodelcarlino.it - Pizzul, voce di tante gioie

E’ stato lastorica Rai della nazionale di calcio e non solo dal 1970 al 2002 e ha commentato anche alcune delle tappe storiche del Cesena. Bruno, il popolare telecronista scomparso ieri all’ospedale di Gorizia e che avrebbe compiuto 87 anni sabato prossimo, era molto legato alla nostra città con una simpatia particolare verso Cesena e il calcio, lui stesso era stato un difensore giocando nel Catania. A Cesena aveva due grandi amici come l’ex ct azzurro Azeglio Vicini ed Emilio Bonci, insieme avevano proprio giocato in Sicilia. Alladiè legata anche l’indimenticabile promozione dei bianconeri in serie A nello spareggio vinto 2-1 a San Benedetto l’8 luglio 1987, la vittoria della Primavera nel torneo giovanile di Viareggio sul Napoli nel febbraio 1990 inoltre trasmise in diretta anche la prima volta degli azzurri di Azeglio Vicini in amichevole al Manuzzi contro la Bulgaria (4-0) il 20 settembre del 1989.