Ilnapolista.it - Pizzul nella sua Cormons faceva le telecronache per i paesani, da Italia-Inghilterra alle partitelle all’oratorio

sualeper i, daIl ricordo di Brunosu Repubblica, a firma Giampaolo Visetti.Ecco uno stralcio del reportage dapaeseviveva.Laureato in giurisprudenza, ha insegnato letteremedie di San Lorenzo Isontino e nel 1969 è entrato in Rai con regolare concorso. «Con lui — ricorda il figlio Fabio — c’erano Vespa, Frajese e Buttiglione. Siamo approdatiMilano di Piazza Fontana e per 46 anni mamma e papà sono rimasti in affitto. Una follia, ma è la radice che nutre e risucchia ogni friulano». Indimenticabili, qui, non leRai diventate storia, ma quelle dal vivo fatte per i: in piazza per la finaledell’Europeo,per ledei bambini, dietro le gostilne per le sfide a bocce tra coscritti.