Ilrestodelcarlino.it - Più persone ai margini, Casa Sofia aumenta le ore di apertura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 6 marzo 2025 – Quattro ore in più dial giorno per permettere al meglio il contrasto di marginalità sociale, ma non solo. Tante iniziative di collaborazione per contrastare la marginalità sociale, un fenomeno sempre più in aumento a Imola. Il Rifugio «» prosegue e specializza sempre di più la sua attività di recupero per aiutare il reinserimento di chi, a causa di esperienze di vita avverse, scivoli verso la povertà. Si intendonosenza dimora, povere, anziane, giovani senza famiglia o migranti e richiedenti asilo. Il tutto, in attesa che la nascita della Stazione di Posta in via Poiano 11, dia ancora più strumenti e risorse per sostenere chi è in difficoltà. L’ampliamento a sedici ore al giorno di, dalle 16 alle 8 del mattino dopo, è stato consentito non solo grazie al rafforzamento dell’equipe, ma anche dalla custodia affidata a una famiglia tutor.