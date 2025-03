Fanpage.it - Più di 60 mila euro a chi trova Baanksy: la misteriosa scomparsa della “pecora artista”

La pecora artista, considerata l'eredescrofa Pigcasso i cui quadri valevano fino a 30, è sparita dal santuario dove viveva agli inizi di febbraio. Come per il maiale, la fondatriceFarm Sanctuary SA di Franschhoe in Sudafrica finanzia la struttura grazie alle opere create dadopo che l'altro animale è morto nel 2024.