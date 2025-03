Livornotoday.it - Piombino, aggredisce un cliente di una macelleria con un bastone di legno: 39enne denunciato

Leggi su Livornotoday.it

Si sarebbe scagliato con undicontro un cittadino straniero per dei commenti non graditi e per questo unè statoper lesioni aggravate e possesso di oggetti atti a offendere. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 marzo, al commissariato diè giunta una.