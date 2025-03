Movieplayer.it - Pino Daniele mai raccontato nel documentario di Francesco Lettieri, Pino, al cinema il 31 marzo, 1 e 2 aprile

Leggi su Movieplayer.it

Il lato nascosto diin un film su di lui che raccoglie le testimonianze inedite di star e colleghi, da Fiorello a Vasco Rossi, da Tullio De Piscopo e Tony Esposito a Eric Clapton, per celebrare i 70 anni dalla nascita e i 10 dalla scomparsa.come non l'avete mai visto in undi, in arrivo alcome evento speciale con Lucky Red il 31, l'1 e il 2. Prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film, ilracconta il mondo interiore del cantautore e chitarrista ricostruendone il percorso personale e professionale. Il registasi avvale della collaborazione di Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, per ripercorrere le tracce di unancora non, servendosi di video mai diffusi di concerti, backstage e sale d'incisione, inediti musicali, foto degli album di famiglia, appunti .