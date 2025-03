Pink Floyd live at Pompeii | il capolavoro senza tempo ritorna dopo un lungo lavoro di restauro

Leggi su .com

Life&People.it Quando, nel 1971, irealizzarono le riprese di un concerto in asdi pubblico nell’Anfiteatro romano di Pompei, non sapevano che stavano scrivendo la storia della musica rock. Anzi, tra i membri della band c’era chi, come David Gilmour, lamentava la mancata possibilità di affrontare le spese di produzione del documentario proprio a causa della rinuncia agli introiti derivanti da un pubblico pagante. Ma Adrian Maben, regista e ideatore dell’impresa, aveva le idee chiare: il silenzio di quel luogo intriso di storia e fascino, avrebbe generato una reazione alchemica combinandosi con la musica trascendentale e lisergica della band britannica.Quando, l’anno seguente, il film venne pubblicato, fu chiaro a tutti – protagonisti compresi – che non si trattava di un semplice film-concerto.