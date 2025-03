Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII | il leggendario concerto torna al cinema e in vinile

Leggi su Ildenaro.it

Nel 1971, ifecero la storia esibendosi tra le antiche rovine di Pompei, dando vita a unsenza pubblico che divenne un film culto e un’esperienza audiovisiva rivoluzionaria. Oggi, quel momento epocale rivive conat, in uscita neidal 24 al 30 aprile, e con una nuova edizione in, CD e Dolby Atmos disponibile dal 2 maggio.Dal 24 al 30 aprile, l’iconico filmdel 1972, diretto da Adrian Maben, tornerà sul grande schermo in una versione restaurata in 4K con audio rimasterizzato da Steven Wilson. In Italia, la distribuzione nelle sale è un’esclusiva Nexo Studios, mentre a livello internazionale sarà curata da Trafalgar Releasing e Sony Music Vision.Le prevendite sono già aperte su www..film, dove è possibile trovare anche il trailer ufficiale dell’evento.