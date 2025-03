Velvetgossip.it - Pierdavide Carone rivela la sua battaglia contro il tumore: Non l’ho mai detto

ha recentemente condiviso un capitolo molto personale della sua vita,ndo di aver affrontato unnel 2020. In un’intervista a Radio 105, il cantautore italiano ha spiegato come questa esperienza abbia profondamente segnato il suo percorso, ma ha scelto di non renderla pubblica fino ad ora. “Non honulla della mia malattia. Ho sospeso le mie attività e mi sono messo nelle mani dei medici. Penso non sia necessario dire o condividere tutto. Io le mie fragilità le metto nelle canzoni e vorrei che la gente condividesse tutto questo attraverso la mia musica”, ha dichiarato, evidenziando il suo approccio personale alla fragilità e alla creatività.La malattia ha costrettoa ritirarsi temporaneamente dalla scena musicale, un’assenza che ha suscitato preoccupazione tra i fan.