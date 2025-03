Biccy.it - Pierdavide Carone: “Ho avuto un tumore, non l’ho mai detto”

In questi anni in cuiè sparito dalle scene ha dovuto affrontare anche unche ha, per fortuna, superato e archiviato. Era il 2020. “Non honulla della mia malattia. Ho sospeso le mie attività e mi sono messo nelle mani dei medici. Penso non sia necessario dire o condividere tutto. Io le mie fragilità le metto nelle canzoni e vorrei che la gente condividesse tutto questo attraverso la mia musica”, le sue parole come riportate da Radio 105.Oraha riottenuto un po’ di popolarità grazie al programma Ora O Mai Più. “Non ero molto sicuro di partecipare perché stavo facendo cose diverse e musicalmente non ero mainstream. Ma un po’ anche per cavalcare l’onda dell’ora e subito, ho deciso di esserci e di tornare in televisione, così ‘a schiaffo’. Ho seguito l’istinto, era da tanto che non facevo un programma né che apparivo in video.