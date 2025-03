Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 6 marzo 2025

, 6Questa sera, giovedì 6, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 6, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi tra cui gli 800 miliardi per riarmarsi stanziati dall’Ue. Poi l’accordo Trump Putin metterà a rischio i confini dell’Unione Europea? E Meloni che ruolo ha nella grande battaglia geopolitica? Parteciperanno allaMichele Serra, primo promotoregrande manifestazione per l’Europa del 15a Roma; il segretario generaleCGIL Maurizio Landini; il Sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’EducazioneSanta Sede Antonio Spadaro; la politologaColumbia University Nadia Urbinati; i giornalisti Aldo Cazzullo, Angela Mauro, Carmen Lasorella e lo scrittore Stefano Massini.