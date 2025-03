Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Repubblica. I lavori slittano ancora

Sarà una ditta di Corridonia a effettuare iper la nuova. L’iter di assegnazione dell’appalto è andato avanti per tutto il mese di febbraio e si è arrivati all’aggiudicazione ufficiale da partecommissione giudicatrice. La ditta maceratese ha offerto un ribasso del 6,9% rispetto alla base di gara. Ricordiamo che l’amministrazione comunale alla fine ha accantonato risorse totali pari a 2,1 milioni di euro dopo aver aumentato il budget in corso di progettazione dell’opera. I tempi si sono allungati e il cantiere, infatti, annunciato per febbraio, non verrà installato prima di alcune settimane. Impossibile dunque che iterminino prima del prossimo mese di Natale (c’era l’idea, alcuni mesi fa, di inaugurarla proprio per le festività natalizie 2025), ma slitteranno alla primavera del 2026.