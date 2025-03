Piazza Affari stabile in attesa della decisione Bce sui tassi Ftse Mib a +004%

Quotidiano.net - Piazza Affari stabile in attesa della decisione Bce sui tassi, Ftse Mib a +0,04%

Appare poco mossaa pochi minuti dallaBce sui. L'indiceMib oscilla intorno alla parità e sale dello 0,04% a 38.534 punti. Risale a 112,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,1 punti al 3,95% e quello tedesco di 4,2 punti al 2,83%. E' spaccato in due il listino dei grandi titoli, con rialzi per Fineco (+6,94%), spinta dalla raccolta di febbraio, Buzzi (+5,81%), spinta dalle sulle prospettive per i gruppi del cemento con gli investimenti in infrastrutture, che sostengono anche Webuild (+133%). Acquisti anche su Stm (+2,72%), in linea con alcuni rivali europei, Tim (+2,25%), dopo l'approvazione del bilancio consolidato che ha visto nel secondo semestre un utile per 139 milioni e Tenaris (+2,23%).