Lanotiziagiornale.it - Piano Ue per l’auto, restano i target del 2035 e le destre protestano

Suldelnon si torna indietro. Il nuovoeuropeo perdà più tempo alle aziende per adeguarsi sulle emissioni ed evitare le multe, ma non modifica gli obiettivi sul bando dei motori termici tra dieci anni. Ild’azione della Commissione garantisce comunque flessibilità all’industria delmotive, dando tre anni per evitare le multe per idi emissioni che sarebbero dovute scattare già nel 2025. Sull’obiettivo delinvece non si transige e si procederà, come ha spiegato presentando ilil commissario ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, con un “approccio tecnologicamente neutro”.Questo vuol dire che nella revisione della normativa dovrebbero essere inseriti anche i carburanti sintetici (gli e-fuels) e verranno valutate altre tecnologie. L’altra novità che accontenta le compagnie europee è l’anticipo della revisione del regolamento sulle emissioni zero.