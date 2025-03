Thesocialpost.it - Piano europeo di riarmo, Elly Schlein: «Un errore madornale, inaccettabile»

La segretaria del Partito Democratico,, ha ribadito le critiche del suo partito alle proposte avanzate dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. In un’intervista a SkyTg24,ha spiegato: «Siamo favorevoli a una Difesa comune, ma contrari aldei 27 Stati membri. Si tratta di due concetti distinti, ed è fondamentale fare chiarezza». La segretaria ha continuato sottolineando che «oggi non esiste una compatibilità tra i sistemi di difesa dei vari Paesi europei, e manca la tanto necessaria interoperabilità».ha poi aggiunto che il PD sta lavorando con il gruppo dei socialisti e democratici per modificare le proposte di von der Leyen in modo che vadano nella direzione giusta, quella di una difesa comune che preveda «investimenti comuni e un debito comune», cosa che, a suo avviso, manca nelattuale.