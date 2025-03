Corrieretoscano.it - Piano casa Toscana: 128 milioni più 93 milioni Pnrr efficientamento e manutenzione

: 128più 9360di interventi già liquidati in meno di un anno, 68di nuove risorse programmate: è questo il primo bilancio delregionale. I dati del, a un anno dal suo varo, sono stati resi noti a Firenze, dal presidente della RegioneEugenio Giani e dall’assessora regionale allae alle politiche sociali Serena Spinelli.E’ stata la prima occasione, illustra Regione, per fare il punto su uno strumento varato un anno fa dalla giunta regionale “per l’esigenza di concentrare tutti gli sforzi possibili sulla questione abitativa, ritenuta dalla Regione decisiva per contrastare la povertà e le marginalità sociali, e fondamentale per le politiche di welfare”.Complessivamente ilha una dimensione di 128di euro, cui si aggiungono i 93di interventi per lae l’energetico finanziati con un fondo complementare al