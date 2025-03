Ilrestodelcarlino.it - Photored implacabili, 7mila multe in un anno. Giù le sanzioni dei velox

Imola, 6 marzo 2025 – Continuano a crescere, dopo il boom di due anni fa dovuto all’attivazione di una ulteriore postazione all’incrocio tra le vie Marconi-Vittorio Veneto e all’utilizzo di strumenti più moderni e in grado di sanzionare anche con il buio, ledei. Dalle 6.405verbalizzate nel 2023 dagli agenti della polizia locale a chi passava con il rosso, si è saliti infatti alle 6.919 dello scorso. Nel 2022, vale a dire prima della rivoluzione sugli impianti semaforici cittadini, ci si era fermati addirittura a 1.133. “Nessuno intende giustificare un comportamento, pur colposo, in violazione della norma del Codice della strada – osserva il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Tuttavia, a ben vedere i dati, la domanda sorge spontanea: solo due anni fa, il dato suiera di un migliaio di, già nel 2023 il numero dischizza a oltre seimila, e nell’ultimo2024 il dato è ancora in aumento di oltre 500in più rispetto all’precedente.