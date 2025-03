Philip Morris lancia in Italia ZYN

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) –Internationalini sacchetti di nicotina ZYN, l’ultima novità del suo portafoglio di prodotti senza combustione. ZYN consiste in bustine di cellulosa, prive di foglie di tabacco, pensate per essere una soluzione alternativa alla sigaretta tradizionale. ZYN non produce fumo, vapore, cenere o odore. Con ZYN – tra i brand leader nella categoria dei prodotti contenenti nicotina per uso orale – l’azienda amplia ulteriormente il suo portafoglio di prodotti senza combustione che comprende già: IQOS, il sistema per il riscaldamento elettronico del tabacco numero uno al mondo, con oltre 2 milioni di utilizzatori esclusivi in; e VEEV, leader di mercato innella categoria delle sigarette elettroniche a sistema chiuso. “ZYN rappresenta una nuova categoria di prodotti che ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra ambiziosa visione di costruire un futuro senza fumo – ha dichiarato Pasquale Frega, neo Presidente e Amministratore Delegato di, nel corso di una conferenza stampa a Milano -.