Philip Morris lancia in Italia i sacchetti di nicotina ZYN

International hato indiZYN, l’ultima novità del suo portafoglio di prodotti senza combustione. Il prodotto è stato illustrato in una conferenza stampa a Milano alla presenza di Pasquale Frega, neo presidente e amministratore delegato di, Gianluca Iannelli, head of Smoke-free products category di, Patrik Hildingsson, director Oral category Communication diInternational, e Tommaso Di Giovanni, vice president International communication & engagement diInternational.Pasquale Frega ().ZYN è disponibile in cinque varianti con diversi livelli diZYN consiste in bustine di cellulosa, prive di foglie di tabacco, pensate per essere una soluzione alternativa alla sigaretta tradizionale.