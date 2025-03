Lanazione.it - Pesticidi e salute. Riparte il progetto Asl per monitorare le acque nei territori dei vivai

Pistoia, 6 marzo 2025 –e contaminazione delleneiconildell’Asl Toscana centro, dopo lo stop a causa della pandemia, che servirà aladei cittadini che vivono nelle zone interessate. Lo spiega una recente delibera dell’Asl Toscana centro che investirà 100 mila euro per svolgere un’indagine epidemiologica tra i residenti in quartieri in cui sono presenti attivitàstiche. “Il Centro di Riferimento Regionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nel Florosmo dell’Asl Toscana Centro fin dal 2005 ha svolto indagini sull’uso deie sulla sicurezza degli addetti in un campione di Aziende del settore - spiega il direttore generale Valerio Mari nel documento - i risultati delle misurazioni di Arpat sulla presenza di residui di fitosanitari nellesuperficiali dell’area pistoiese, insieme alla preoccupazione di cittadini e loro amministratori per la possibile esposizione per via aerea di chi vive nelle vicinanze dei, impongono adesso di estendere l’analisi epidemiologica anche alla popolazione residente nelle areestiche”.