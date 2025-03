Lanazione.it - Perugia diventi Città delle donne . Le proposte per l’Otto Marzo : "Diritti, servizi e stop alla violenza"

L’8non deve essere soltanto una giornata celebrativa. Ma soprattutto deve diventare occasione per mettere a fuoco molti temi che riguardano l’universo femminile e i nodi ancora da sciogliere. A partire dpiaga della, alle discriminazioni salariali, al diritto, spesso negato da alcune culture, di poter scegliere la propria strada e il proprio destino in autonomia. Parte da queste premesse il calendario degli appuntamenti istituzionali, fissato per sabato in occasione della Giornata internazionale della donna.sala della Vaccara l’amministrazione comunale avvia un percorso per progettare insiemecittadinanza una “più a misura di donna“. Interverranno la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. Sono organizzati cinque tavoli tematici di discussione: “Casa“, “sociali ed educativi“, “Consultori e salute di genere“, “Lavoro e gender pay gap“, “Contrastodi genere“.