Avellinotoday.it - Persona scomparsa a Pietrastornina: indagini in corso da parte dei carabinieri

Leggi su Avellinotoday.it

Un uomo adulto è stato denunciato come scomparso a, in provincia di Avellino. La segnalazione è stata effettuata da un parente stretto, preoccupato per l'assenza improvvisa e inspiegabile del congiunto.inLe forze dell'ordine, in particolare i