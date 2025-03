Inter-news.it - Perinetti netto: «Napoli ha la convinzione di poter contrastare l’Inter»

Giorgioha parlato della lotta scudetto, indicando perché ilabbia maggiori convinzioni di successo finale dopo il match pareggiato controper 1-1.IL RAGIONAMENTO – Giorgiosi è espresso a Radio Marte sulla corsa scudetto, conche è momentaneamente a +1 sul. Il dirigente sportivo ha sottolineato come i partenopei siano usciti dallo scontro diretto con rinnovate convinzioni per il futuro: «Ilha dominato contro, quindi ha ladivincere lo Scudetto. I partenopei sono ora molto più convinti perché hanno dominato la gara, non avendo problemi e sfiorando pure il gol della vittoria, è stata una grande partita».sulla prestazione delcontroLAha poi proseguito: «Ora ilha di nuovo ladila favorita Inter.