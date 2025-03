Anteprima24.it - “Pericolosità sociale cessata”, boss torna in libertà dopo 22 anni

Tempo di lettura: < 1 minutooltre 22, tra carcere e casa-lavoro,inilGiuseppe Buonerba, reggente dell’ omonimo gruppo malavitoso detto dei ‘capelloni’, che a Napoli aveva la sua roccaforte in via Oronzo Costa, soprannominata “la strada della morte”. La Corte di Assise di Appello partenopea (IV sezione) ha dichiaratola suae ordinato la liberazione. Ilè stato difeso dall’ avvocato Fabrizio de Maio, del foro di Lagonegro, e dal collega Mauro Zollo, che hanno ottenuto una riduzione di undicidi reclusione e, nelle scorse ore, anche la revoca della casa da lavoro. Giuseppe Buonerba è il marito di Emilia Sibillo (non è imparentata con il gruppo della cosiddetta ‘paranza dei bambini’), condannata in primo grado a trent’di reclusione in relazione all’omicidio di Salvatore D’Alpino, ras di piazza Mercato, ucciso dal gruppo Buonerba durante la guerra tra i ‘capelloni’ via Oronzio Costa e i Sibillo.