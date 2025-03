Quotidiano.net - Perfetta per il tuo business: Stampante per Etichette, fino a 72 al minuto, a prezzo occasione

Leggi su Quotidiano.net

Se stampareti sembra noioso, allora preparati a ricrederti! La Phomemo PM241BT è una etichettatrice bluetooth che oggi puoi avere per soli 89,99€ grazie alla promo di Amazon: non solo fa il suo lavoro alla grande, ma lo fa senza inchiostro e con una velocità che ti farà sentire un vero professionista. La amerai non solo per ilconveniente dato dal 20% di sconto, ma soprattutto per la sua compattezza e professionalità: leche fuoriescono dalla Phomemo sono davvero impeccabili, e soprattutto non sprecano inchiostro. Una magia? No, ma stampa termica diretta. Ordinala oggi per averla già domani in meno di 24h con Amazon Prime. Acquista l'etichettatrice professionale in sconto Niente inchiostro, niente problemi: compatibile con tutto e super veloce Sei di quelli che vogliono stampare comodamente dal cellulare? Nessun problema, grazie al Bluetooth! Preferisci invece la vecchia e cara connessione via cavo? C’è anche la porta USB! Qualunque sia il tuo stile, Phomemo è pronta.