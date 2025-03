Perché papa Francesco non si fa più vedere Dopo le strane teorie la nota ufficiale del Vaticano

Leggi su Caffeinamagazine.it

non si fa piùil ricovero al Gemelli,non ci sono foto recenti del? Da settimane il nome diè al centro di un vortice di speculazioni, soprattutto sui social network, dove lepiù disparate trovano terreno fertile per diffondersi rapidamente. La domanda più frequente tra gli utenti riguarda l’assenza di immagini recenti del Ponteficeil suo ricovero al Policlinico Gemelli:non si mostra? C’è qualcosa che ilvuole nascondere? Sono interrogativi che hanno alimentato ipotesi talvolta azzardate, se non del tutto infondate.non si fa piùil ricovero al Gemelli, ladelPer mettere fine a queste illazioni, la Santa Sede ha rilasciato unaspiegando che la scelta di non divulgare immagini del Pontefice è stata presa direttamente da lui.