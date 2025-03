Oasport.it - Perché la staffetta dei Mondiali di sci di fondo è in forte ritardo: cosa sta succedendo e nuovo orario

Anche il programma dello sci disubisce variazioni e ritardi a causa delvento che sta battendo la pista di Trondheim, in Norvegia, dove sono in corso di svolgimento i2025 di sci nordico, comprendente anche le discipline di salto con gli sci e combinata nordica.Per quanto concerne lo sci di, è in programma la4×7.5 km maschile, inizialmente prevista alle 12.30 e già ieri spostata alle 14.00, ma oggi, dopo la cancellazione della gara di combinata nordica, è arrivato unspostamento, con il via rimandato alle 14.30.Il comunicato del Comitato Organizzatore: “Con il processo di apertura e preparazione dell’Arena Granåsen ritardato dalla tempesta di vento che ha colpito Trondheim questa mattina, l’inizio della4 x 7.5 km maschile di sci diè stato posticipato di 30 minuti e inizierà alle 14:30 ora locale.