Perché il Comune ha fatto marcia indietro sul Salva Milano

Game over. L’amministrazione comunale di, guidata dal sindaco Beppe Sala, ha deciso di «non sostenere più la necessità di proseguire nell’iter di approvazione della proposta di legge cosiddetta». La norma, che avrebbe dovuto sbloccare lo stallo sull’urbanistica, è stata approvata alla Camera ed è al momento in Senato: il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno scadrà il 12 marzo. La decisione è arrivata a seguito dell’arresto dell’architetto Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia deled ex vicepresidente della Commissione paesaggio, accusato di corruzione, frode processuale, depistaggio e falso. L’ex dirigente delè attualmente ai domiciliari. Si tratta del primo arresto legato alle inchieste sull’urbanistica che hanno coinvolto il capoluogo lombardo.