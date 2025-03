Perchè il computer diventa sempre più lento nel tempo?

Leggi su .com

Tutti prima o poi dicono la seguente frase: "Ho bisogno di un nuovo, il mio è vecchio e!".Questa affermazione è, in realtà, impropriaquello è lo stessoche qualche anno prima, quando fu comprato nuovo, andava veloce.allora il vecchioto? Si sono forse logorati i pezzi?Certamente, l'acquisto di un nuovorisolve ogni problema, ma è anche una cosa impegnativa. Intanto richiede una certa ricerca e documentazione per trovare il prodotto migliore ad un prezzo non elevato Poi bisogna considerare di trasferire dal vecchio al nuovo tutti i dati ed i programmi e fare in modo da non perdere nulla.Quasi quasi, a meno che non si parli di tanti anni di onorato servizio, conviene mantenere il vecchio PC, cercando di rimetterlo apposto anche, in fondo, fino a qualchefa, non funzionava male, quindi qualcosa deve essere successo e può forse essere riparato.