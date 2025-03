Fanpage.it - Perché il bambino bagna ancora il letto? La spiegazione dell’esperta e i consigli per aiutarlo

L’enuresi notturna nei bambini più grandi è un fenomeno comune, ma spesso diventa fonte di ansia per i genitori e, di conseguenza, per gli stessi figli. Fanpage.it ha approfondito il tema con Sara Scrimin, Professoressa del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova, per identificare le possibili cause e capire le strategie più utili per affrontare il problema.