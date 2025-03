Gravidanzaonline.it - Perché essere genitori nel 2025 sembra molto più difficile che negli anni ’90?

Gli scontri generazionali, per quanto riguarda laalità, sono praticamente all’ordine del giorno in ogni famiglia. Da frasi come “Ai miei tempi si faceva così”, fino agli immancabili consigli non richiesti, idi oggi lottano costantemente con quelli di ier, in uno scontro senza fine.Ma, anche se qualcuno non lo vuole ammettere,nela quanto pare è decisamente più complicato di quanto lo fosse esserlo, come testimoniato in un video anche dalla creator Sarah Biggers-Stewart, che dato voce alla stanchezza che provano così tanti; parlando dell’organizzazione di un viaggio a Disneyland, Biggers-Stewart analizza la grande quantità di pianificazione , prenotazione e logistica richiesta solo per portare i suoi figli in viaggio. @thebiggersthebetter Like the parenting is ofc hard but it’s literally everything else that sucks ? #parenthood #momlife #raisinglittles #realtalk #girltalk #motherhood #disneyworld #parentlife ? original sound - Sarah Biggers-Stewart “La cosa piùdellaalità nelè che la parteale non è poi così