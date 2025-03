Oasport.it - Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa a Kvitfjell. Niente ultimo test per Paris

Lacronometrata dellamaschile di. La FIS e gli organizzatori, a causa del forte vento presente sulla pista, hanno deciso di non far disputare ilodierno, evitando anche possibili spostamenti di orario o partenze abbassate. Il lungo fine settimana di gare non è comunque a rischio, visto che ieri èregolarmente svolta lae dunque domani si terrà la prima delle due discese in programma (laè sabato) con il superG poi domenica.Sicuramente quella odierna era unaimportante, visto che a differenza di altre volte erano solo due i giorni a disposizione degli atleti per valutare la neve ed il tracciato. Certonon è una pista nuova ed è molto conosciuta dagli uomini-jet, in particolare da Dominik, che si è sempre trovato molto bene in Norvegia.